Fitness mit Alltagsgegenständen

Bergstraße. Der Turngau Bergstraße veranstaltet am Sonntag in Heppenheim-Sonderbach einen Lehrgang zum Thema Fitness mit verschiedenen Gymnastikgeräten und Alltagsgegenständen. Beginn ist um 9.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, das Ende ist gegen 11.30 Uhr vorgesehen. Zielgruppe sind Alte und Junge, die sich für Gymnastik mit Handgeräten interessieren, Spaß an Bewegung in Gruppen haben und auch mal was Neues ausprobieren wollen.

Gymnastikwartin Silke Sattler und Waltraud Megerle, die Fachwartin für Ältere, weisen darauf hin, dass sich der Lehrgang nicht nur an Übungsleiter richtet, sondern an alle interessierten Turnerinnen und Turner. Im Anschluss besteht noch die Möglichkeit, Übungen für das Gymnastikabzeichen zu erlernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bunter Nachmittag im September

Schon jetzt wird auf den Bunten Nachmittag auf Gauebene am 16. September (Samstag) hingewiesen, der diesmal beim TV Einhausen stattfindet. Waltraud Megerle bittet um die Meldung möglicher Programmpunkte durch teilnehmende Gruppen. kr/red