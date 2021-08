Finales Topspiel in Zwingenberg

Zwingenberg. Für die Herren 30 des Tennisclubs Zwingenberg in Spielgemeinschaft mit dem TC Alsbach kommt es am Sonntag (5.) um 9 Uhr in Zwingenberg zu einem „Endspiel“ um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Am letzten Spieltag erwarten sie nämlich das ebenfalls noch verlustpunktfreie Team von TK Raunheim. Zuletzt gab es für die MSG einen 6:3-Pflichtsieg beim SV Eberstadt. Nun hoffen Bojan Petkovic, Kai Best, Christian Sell, Alexander Bihn, Marco Wisnewski und Heiko Dräger auf eine große Zuschauerunterstützung beim finalen Topspiel und natürlich auf den Sprung in die Gruppenliga.

Die Damen 40 des TCZ verloren das Bezirksoberliga-Spitzenspiel beim Topfavoriten TC Viernheim mit 0:6, Die Begegnungen waren hart umkämpft, so verloren Anja Bierschenk und das Doppel Mohr/Faber erst im Match-Tiebreak. Die Herren 40 der MSG Zwingenberg/Alsbach/Hähnlein bleiben nach dem 0:9 beim stark aufspielenden Tabellenführer TCB Darmstadt am Bezirksoberliga-Tabellenende. red