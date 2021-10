Am letzten Vorrundenspieltag der Bundesliga der weiblichen Handball-Jugend erwartet die A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach am morgigen Sonntag (14 Uhr) die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen in der Weststadthalle. Klar ist, der Sieger dieses Duell zieht gemeinsam mit Staffelsieger Thüringer HC (6:0 Punkte) in die so genannte Meisterrunde der 16 besten Mannschaften aus der ersten

...