DHB-Pokal. Die SG BBM Bietigheim und die HSG Bad Wildungen bestreiten heute um 19.30 Uhr das letzte Viertelfinalspiel im DHB-Pokal der Frauen. Dabei geht es um den Einzug in das Final-Four-Turnier, das bereits die HSG Blomberg-Lippe, TuS Metzingen und die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten erreicht haben. Das Endturnier soll eine Woche vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am 15./16. Mai in Stuttgart ausgetragen werden. red