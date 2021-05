Die besten acht Hockeyteams aus Deutschland geben sich am Samstag und Sonntag auf der Anlage des Mannheimer HC beim Final Four 2021 ein Stelldichein, um die deutschen Feldhockeymeister der Damen und Herren zu ermitteln. Im vergangenen Jahr machte die Corona-Pandemie der Austragung des Final Four beim MHC einen Strich durch die Rechnung, auch das Finalturnier 2021 steht im Zeichen der Pandemie:

...