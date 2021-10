Die Bilanz macht in der Tat wenig Hoffnung. Acht Sätze haben die Fehlheimer Tischtennisspieler in zwei Begegnungen und insgesamt zwölf Partien gegen Union Velbert am Wochenende gewonnen. Das macht unterm Strich jeweils eine 0:6-Pleite – am Samstag gegen die Reserve, am Sonntag gegen die erste Mannschaft, zugleich einer der Meisterschaftsfavoriten in der 3. Bundesliga Nord.

„Gegen die

...