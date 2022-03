„Eigentlich ist es so gelaufen wie fast immer.“ Die Resignation in der Stimme war Claudio Schubert deutlich anzuhören. Der Abteilungsleiter Tischtennis des VfR Fehlheim blickte auf ein überschaubar erfolgreiches Wochenende in der 3. Bundesliga Nord zurück. Seine Mannschaft hatte gekämpft, alles in die Waagschale geworfen und nie aufgesteckt. Dennoch standen am Ende unter dem Strich – wie kurz

...