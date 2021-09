Fehlheimer Oldies spielen um DM-Titel

Frankfurt/Fehlheim. Die AH-Fußballer des VfR Fehlheim sind am Samstag (18.) ab 13 Uhr in Kelsterbach bei der Endrunde um den Deutschen Ü 40-Pokal 2019/20 dabei. Der Wettbewerb startete am 9. November 2019 in seine dritte Auflage. Insgesamt hatten sich 26 Mannschaften bundesweit gemeldet. Im März 2020 konnte die zweite Runde noch ausgespielt werden, dann ruhte der Spielbetrieb corona-bedingt.

Acht Mannschaften spielten sich bis ins Viertelfinale vor. Aufgrund von Zeitmangel entschloss man sich zu einem Endturnier. Aus dem „Final Eight“ wurde nach zwei Absagen ein „Final Six“. Mit dem VfR Fehlheim und der SG Gießen/Großen-Linden haben sich zwei hessische Ü 40-Teams für diese Endrunde am Untermain qualifiziert. Mit dabei sind zudem Bayer Leverkusen, Victoria Hamburg, Vorwärts Wettringen und VfB Hermsdorf/Berlin.

Erst Freilos, dann knapper Sieg

Auf dem Weg nach Kelsterbach hatten die Fehlheimer in Runde eins ein Freilos gezogen. Das Zweitrundenspiel im März 2020 gegen die SG Wormatia Worms/Leiselheim/Hofheim um Ex-Profi Volker Berg entwickelte sich – nicht nur aufgrund des Derbycharakters gegen die Gäste von der anderen Rheinseite – zu einem echten Pokalkracher.

Nach 29 Minuten lagen die Old Boys des VfR mit 0:2 im Rückstand – und nach dem 1:2 durch Jan Zeug kurz nach Wiederbeginn dann mit 1:3 Mitte der zweiten Halbzeit. Doch die Fehlheimer kämpften sich zurück und drehten den Spieß um. Markus Koch (59.), Amir Afshar (61.) und Zeug (67.) trafen zum 4:3-Erfolg, während die gute VfR-Abwehr um Roland Lotz, Martin Weinbach und vor dem starken Keeper Björn Herges nicht mehr viel zuließ. red

