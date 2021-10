Ab in die Hauptstadt: Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des VfR Fehlheim fährt am Samstag nach Berlin. Auf dem Programm steht das Auswärtsspiel in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord gegen die Berliner Füchse.

Der Club aus Reinickendorf rückte ebenso wie die Grün-Weißen in dieser Saison ins Oberhaus nach und zählt wie Fehlheim zu den vermeintlichen Kellerkindern in dieser Spielzeit.

