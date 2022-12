Fehlheim zeigt Verständnis

Fehlheim/Zwingenberg. Es war eigentlich alles vorbereitet und die Fußballer des VfR Fehlheims hatten sich darauf gefreut, am Samstagnachmittag auf dem Ausweichplatz in Zwingenberg ihr Verbandsligaspiel gegen den SV Münster auszutragen. Am Freitagabend wurde die Partie aber offiziell vom Klassenleiter abgesagt.

Beim SVM waren coronabedingt viele Ausfälle zu beklagen, so dass der Sportverein sowohl an den VfR wie auch den Verband um eine kurzfristige Spielverlegung bat. Von der Klassenleitung kam dann die Spielabsetzung, für die die Fehlheimer absolutes Verständnis aufbrachten, befanden sie sich selbst doch auch schon in einer ähnlichen Situation.

Dennoch hätte Sascha Huy trotz nachvollziehbarer Absage die Partie gerne gespielt, „denn wir hatten so nun schon das zweite spielfreie Wochenende in Folge und müssen ja am nächsten Samstag noch ein Spiel gegen Bad Vilbel austragen. Da geht dann einfach der Rhythmus verloren und einen Nachholtermin im Frühjahr 2023 unterzubringen, wird auch nicht einfach“, so der Fehlheimer Trainer. net/p