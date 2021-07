Die SSG Einhausen trifft im Endspiel um den Fußball-Kreispokal 2020/21 am Donnerstag (29.) um 19.30 Uhr in Rimbach auf Titelverteidiger Eintracht Wald-Michelbach. Der Verbandsligist aus dem Odenwald stand in der Vorschlussrunde aber kurz vor dem Ausscheiden, zog aber beim VfR Fehlheim gerade noch den Kopf aus der Schlinge (Foto: Alexander Butz vom VfR fällt über ETW-Spieler Chatzigiannakis).

