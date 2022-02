Fehlheim verpasst die Überraschung

Fehlheim. In einer spannenden und hochklassigen Partie unterlag der VfR Fehlheim am Samstagabend in der 3. Tischtennis-Bundesliga Union Velbert II mit 4:6. Gegen die Reserve des Tabellenführers hatten sich die Grün-Weißen nicht viel ausgerechnet und mit Blick auf die Pandemie auf die meisten ihrer ausländischen Spieler verzichtet. Lediglich Neuzugang Olexandr Tuzhylin war dabei und holte zwei Einzelsiege.

Trotz allem hätten die Fehlheimer gegen den Favoriten punkten können, doch eine 4:3-Führung reichte nicht. Im entscheidenden Spiel trumpfte Felix Schubert zwar auf, hatte sogar zwei Matchbälle – zog dann aber im fünften Satz 9:11 den Kürzeren. Knackpunkt war der vierte Satz, den Schubert 14:16 verlor. Hätte das Nachwuchstalent gewonnen, wäre zumindest ein Punkt auf der Haben-Seite gewesen. Wie eng die Begegnung war, zeigt das Satzverhältnis von 19:22 insgesamt.

Am Ende stand der VfR dennoch mit leeren Händen dar. In der Tabelle liegen die Fehlheimer nun auf dem letzten Platz, punktgleich mit Bargteheide und Kassel, die ein besseres Satzverhältnis aufweisen. dr

