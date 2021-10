Fehlheim verpasst die Überraschung

Bensheim. Der VfR Fehlheim hat in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord eine Überraschung denkbar knapp verpasst. Der Aufsteiger lag gegen den Favoriten TSV Schwarzenbek im Heimspiel am Samstag bereits mit 4:0 in Führung – und musste sich dennoch 4:6 geschlagen geben.

„Die Gäste waren besonders auf den hinteren Positionen erstklassig besetzt. Wir haben zwar gekämpft und eine super Leistung gezeigt, es hat aber leider nicht gereicht“, bilanzierte Abteilungsleiter Claudio Schubert. Dabei lagen die Grün-Weißen zu Beginn der Partie noch auf Siegkurs. Beide Doppel gingen an die Hausherren, zudem punkteten die Spitzenspieler Sourav Saha und Andrej Bondarev. Auch danach boten sich der Mannschaft noch Chancen, etwas Zählbares mitzunehmen, aber in den entscheidenden Momenten waren die Gäste nervenstärker oder hatten das Spielglück letztlich auf ihrer Seite. dr