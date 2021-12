Fehlheim verliert Südhessen-Derby

Bensheim. Vom Ergebnis her eine klare Angelegenheit, dennoch zeigte sich Abteilungsleiter Claudio Schubert nicht unzufrieden: Zwar verlor der VfR Fehlheim in der 3. Tischtennis-Bundesliga das Südhessen-Derby gegen den TTC Lampertheim mit 0:6. „Aber wir waren dran, haben gekämpft, es gab tolle Ballwechsel“, meinte Schubert, drei der sechs Matches gingen in den fünften Satz.

70 Zuschauer waren am Samstagabend in die AKG-Schulsporthalle gekommen, die Stimmung war trotz der Corona-Rahmenbedingungen gut. Für die Grün-Weißen bedeutete die erwartbare Niederlage, dass sie auf einem Abstiegsplatz überwintern werden – allerdings in Schlagdistanz zum rettenden Ufer. – TTC-Punkte: Udra/Mikutis, Helmy/Anca, Tomas Mikutis, Alfredas Udra, Vladimir Anca, Mahmoud Helmy. dr