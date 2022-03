Fehlheim verliert standesgemäß

Fehlheim. Der VfR Fehlheim hat in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord sein letztes Heimspiel in dieser Saison erwartungsgemäß deutlich verloren. Gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer und designierten Meister Union Velbert setzte es am Samstagabend eine 0:6-Niederlage.

Die Grün-Weißen, ohnehin schon mit einem ausgedünnten Kader unterwegs, mussten kurzfristig auf Andrej Bondarev verzichten, so dass Eric Immel zu seinem ersten Einzel-Einsatz kam. Trotz allem zog sich die Mannschaft achtbar aus der Affäre und zwang im Doppel die Gegner jeweils in den fünften Satz.

„Velbert war mit seiner stärksten Aufstellung angereist, man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass sie uns ernstnehmen“, konstatierte Teamchef Claudio Schubert mit einem Anflug von Galgenhumor. Seiner Truppe bescheinigte er dennoch einen couragierten Auftritt. dr

