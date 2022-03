Fehlheim verliert Heimspiel mit 2:6

Fehlheim. Mit 2:6 hat der VfR Fehlheim in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord gegen TTS Borsum sein Heimspiel am Samstagabend verloren – und damit einen vermutlich entscheidenden weiteren Rückschlag im Abstiegskampf erlitten. Weil der direkte Konkurrent Kassel überraschend gegen den bisherigen Zweiten, SC Buschhausen, gewonnen hat, haben die Grün-Weißen kaum noch Chancen, in der Liga zu bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Begegnung gegen Borsum verlief ähnlich wie die Partien zuvor. Die Fehlheimer hielten gut mit, hatten durchaus Chancen, in den entscheidenden Momenten waren sie jedoch nicht in der Lage, zu punkten. Das gelang lediglich dem indischen Spitzenspieler Sourav Saha und – zur Freude des Teams und der Verantwortlichen – Felix Schubert, der seinen ersten Einzelsieg in der Bundesliga feierte. dr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2