Fehlheim steigt trotz Punktgewinn ab

Fehlheim. Der Punktgewinn beim nominellen Tabellenzweiten der 3. Bundesliga Nord war für den VfR Fehlheim letztlich doch zu wenig. Das Tischtennis-Team der Grün-Weißen kann nach dem 5:5 gegen Buschhausen am Samstagabend den Abstieg aus dem Oberhaus wegen des schlechten Satzverhältnisses sportlich nicht mehr abwenden.

„Wir haben alles gegeben, am Ende hat es nicht zu mehr gereicht“, konstatierte Abteilungsleiter Claudio Schubert. Die Rückschläge vor allem in der Rückrunde waren einfach zu viel. Im Auswärtsspiel im Stadtteil von Oberhausen zeigte die Mannschaft noch einmal, dass sie eigentlich konkurrenzfähig ist – vor allem, wenn sie in Bestbesetzung antreten kann. Das war in den vergangenen Wochen bekanntlich nicht möglich, da die ukrainischen Spieler nicht zur Verfügung standen.

In Buschhausen lieferten vor allem Timo Freund und Sourav Saha erstklassige Vorstellungen ab, beide gewannen ihre Einzel. Mit einem 5:4-Vorsprung gingen die Fehlheimer ins abschließende Match, in dem Felix Schubert trotz 1:0-Satzführung letztlich knapp verlor.

VfR-Punkte: Freund/Schubert, Saha (2) und Freund (2). dr