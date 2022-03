Fehlheim spielt gegen den Meister

Fehlheim. Der designierte Meister der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord kommt nach Bensheim. Am heutigen Samstag (12.) spielt Union Velbert in der AKG-Schulsporthalle gegen den VfR Fehlheim. Beginn ist um 18.15 Uhr (und nicht wie ursprünglich geplant um 17.30 Uhr).

Velbert hat bisher nur einen Punkt abgegeben und verfügt über einen erstklassigen Kader, zu dem der mehrfache deutsche Doppel-Meister Lars Hielscher zählt. Ein weiterer bekannter Name ist Christian Süß, der unter anderem eine Silber-Medaille mit der Mannschaft bei Olympia im Trophäenschrank hat. Er ist in dieser Saison allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen.

Die Zuschauer dürften dennoch Tischtennis auf hohem Niveau erwarten. Für den VfR besteht gegen den haushohen Favoriten immerhin kein Erfolgsdruck, auch wenn der Club im Abstiegskampf jeden Punkt gebrauchen könnte. Nur dürfte selbst ein Unentschieden gegen Velbert eher unwahrscheinlich sein.

„Für uns ändert sich nichts. Wir geben unser Bestes und schauen, was am Ende herauskommt“, betont Abteilungsleiter Claudio Schubert. Er hofft trotz des ungleichen Duells auf mehr Zuschauer als am vergangenen Samstag gegen Borsum. Sein Team stellt sich aufgrund der Ausfälle der ukrainischen Spieler praktisch von selbst auf. Neben Sourav Saha werden wohl Andrej Bondarev, Timo Freund und Felix Schubert für die Grün-Weißen aufschlagen.

Für den Besuch in der Halle gilt die 3G-Regel mit Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Dort kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. dr