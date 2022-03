Fehlheim siegt im Kellerduell in Kassel

Fehlheim. Der VfR Fehlheim gibt sich nicht auf: In der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord fuhren die Grün-Weißen in Kassel einen verdienten 6:3-Erfolg ein. Damit rückt der Club bis auf einen Punkt an den Tabellenvorletzten aus Nordhessen heran.

Der Klassenerhalt dürfte dennoch kaum möglich sein, weil der Drittletzte, die TSV Bargteheide, am Sonntag zwei Punkte geschenkt bekam. Gegner Buschhausen, eigentlich die Nummer zwei der Liga, sah sich nach Corona-Fällen in der Mannschaft außerstande, beim Außenseiter anzutreten. Nächste Woche gegen Fehlheim dürfte Buschhausen aber wieder an der Platte stehen und voll auf Sieg spielen. In Kassel ließen sich die Fehlheimer von den widrigen Umständen nicht beeindrucken und holten zwei Punkte, mit denen das ersatzgeschwächte Team nicht gerechnet hatte. dr

