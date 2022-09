Doppelspieltag für die erste Mannschaft in der Regionalliga West, schweres Heimspiel für die Reserve in der Hessenliga: Die beiden Tischtennis-Spitzenteams des VfR Fehlheim sind an diesem Wochenende mehrfach gefordert.

Die VfR-Zweite erwartet heute (1.) um 15.30 Uhr in der AKG-Schulsporthalle den TV Braunfels, der ebenfalls wie die Grün-Weißen mit zwei Siegen in die Saison gestartet

