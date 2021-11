Bevor sich die Fußball-Kreisliga A komplett in die Winterpause verabschiedet, stehen in dieser Woche noch zwei Nachholspiele an: Am heutigen Donnerstag (20 Uhr) empfängt der FC 07 Bensheim II den VfR Fehlheim II zum Stadtderby im Weiherhausstadion, am Sonntag (14 Uhr) sind die Fehlheimer Gastgeber für den SC Rodau.

Der VfR II kehrt nach über drei Wochen ohne Pflichtspiel zurück in den

...