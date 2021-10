Fehlheim hofft auf eine Überraschung

Fehlheim. Eine Woche nach der doppelten Nullnummer in Velbert will das Tischtennis-Team des VfR Fehlheim heute (30.) einen neuen Anlauf unternehmen, um weitere Punkte in der 3. Bundesliga Nord einzufahren. Gegner ist ab 17.30 Uhr in der Bensheimer AKG-Schulsporthalle der TSV Schwarzenbek.

Die Mannschaft aus dem Hamburger Umland ist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen gut in die Saison gestartet und liegt aktuell auf dem dritten Platz. Für den Club schlägt mit dem 15-jährigen Lleyton Ullmann eines der größten deutschen Nachwuchstalente auf. Der junge Hamburger lebt im Internat des Deutschen Tischtennis-Bundes in Düsseldorf wechselte vor dieser Runde nach Schwarzenbek.

Mit welchen Spielern die Fehlheimer antreten werden, stand am Freitag noch nicht hundertprozentig fest. „Das entscheiden wir kurzfristig“, so Teammanager Claudio Schubert. Nach seiner Verletzung vom vergangenen Wochenende ist der Einsatz von Mannschaftskapitän Timo Freund zumindest fraglich. „Wir werden aber eine gute Truppe haben, die alles gibt, um eine Überraschung zu schaffen“, meinte Schubert.

Für die Zuschauer in der Halle gilt die 3 G-Regel. Masken können am Sitzplatz abgenommen werden. dr

