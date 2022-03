Fehlheim gibt sich nicht auf

Fehlheim. Den herben sportlichen Rückschlag vom Wochenende hat die Mannschaft des VfR Fehlheim mittlerweile verarbeitet. Die beiden Auswärtsniederlagen in der 3. Bundesliga haben das Tischtennisteam zwar im Abstiegskampf zurückgeworfen, aber nicht demoralisiert.

„Wir werden wie immer alles reinwerfen und schauen, ob es reicht“, gibt Abteilungsleiter Claudio Schubert die Richtung für den Rest der Saison, aber auch für das Heimspiel heute (5.) ab 17.30 Uhr in der Schulsporthalle des AKG aus. Gegner ist der TTS Borsum, eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld, die von Schubert aber deutlich stärker als der aktuelle Tabellenplatz eingeschätzt wird. Zumal der Kontrahent vor allem Corona-bedingt in der Rückrunde noch nicht allzu viele Partien absolvieren konnte.

Spenden für die Ukraine

Für die Grün-Weißen geht es mit dem verbliebenen Kader – die ukrainischen Spitzenspieler stehen wie berichtet aus den bekannten Gründen nicht zur Verfügung – darum, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. „Wir glauben an uns und hoffen, das Spielglück auch mal auf unsere Seite ziehen zu können“, so Schubert. Sein Team stellt sich praktisch von selbst auf. Neben Andrej Bondarev, Timo Freund und Felix Schubert wird voraussichtlich Sourav Saha zur Verfügung stehen. Er gewann am Wochenende seine vier Einzelspiele.

Der VfR hat angekündigt, heute in der Halle Spenden für die Ukraine sammeln zu wollen und auch den Erlös aus dem Eintritt für die gute Sache zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gilt für den Besuch die 3G-Regel. dr