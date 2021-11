Der VfR Fehlheim wurde in der Fußball-Gruppenliga seiner Favoritenrolle gerecht und kam im Heimspiel gegen Eintracht Bürstadt zum erwarteten Sieg. Dieser fiel mit 5:0 deutlich aus, geht in der Höhe absolut in Ordnung und hätte eigentlich deutlicher ausfallen müssen. Wenn Sascha Huy bei seinen Schützlingen etwas zu bemängeln hatte, dann war es die schwache Chancenverwertung.

„Meine Jungs

...