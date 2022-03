Es hatte durchaus Rang und Namen, was am Samstagabend in der AKG-Schulsporthalle aufschlug. Beim Heimspiel des VfR Fehlheim in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord stand mit Union Velbert nicht nur der ungeschlagene Tabellenführer an der Platte, sondern auch der voraussichtliche Meister der Spielklasse – der wiederum über einen erlesenen Kader verfügt. So gesehen überraschte es niemanden, dass

...