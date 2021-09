Der VfR Fehlheim ist in der Fußball-Gruppenliga noch ungeschlagen und hat sich zunächst einmal in der Spitzengruppe festgesetzt. Und dort wollen die „Rasenspieler“ auch bleiben, so dass sie sich für das anstehende Heimspiel gegen den TSV Höchst (Sonntag, 15.15 Uhr) einen Heimsieg fest vorgenommen haben. „Unser Anspruch ist es, grundsätzlich, jedes Spiel zu gewinnen – und das gilt besonders für

...