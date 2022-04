FCK spielt vor fast 47 000 Zuschauern

Kaiserslautern. Die Vorfreude auf das Fußballfest auf dem Betzenberg ist auch bei Marco Antwerpen groß. „Natürlich kribbelt es. Wir werten das als Belohnung für unsere guten Leistungen“, sagte der Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern vor dem Drittligaduell des Tabellenzweiten am Sonntag (14 Uhr) gegen den Sechsten 1. FC Saarbrücken im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion. „Es ist ein überragendes Gefühl, dieses Spiel bestreiten zu dürfen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am 6. April vermeldete der FCK: Nichts geht mehr! Alle zur Verfügung stehenden 46 895 Tickets sind verkauft. Rund 5000 Fans unterstützen dabei die Gäste aus der saarländischen Landeshauptstadt.

Vor dem mit Spannung erwarteten Saar-Pfalz-Derby, das die Saarbrücker gewinnen müssen, um noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben, agierte man in Kaiserslautern ruhig und besonnen. Verbale Giftpfeile gab es aus dem Saarland. So äußerte sich FCS-Kapitän Manuel Zeitz zur Spielweise des FCK. „Die spielen keinen Super-Fußball, machen nichts Besonderes. Die stehen hinten, kriegen kein Tor. Und vorne machen sie aus Scheiße Gold“, lästerte er. „Das ist ihre Qualität, dass sie sowas können.“ Die Pfälzer stellen mit 51 Saisontoren die drittbeste Offensive der 3. Liga.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fragezeichen stehen bei den Gastgebern hinter den Einsätzen von drei Stammspielern. Wegen einer Erkrankung musste Hendrick Zuck mit dem Training aussetzen. Muskuläre Probleme plagen Marlon Ritter und Mike Wunderlich. Dagegen ist René Klingenburg nach auskurierter Fußprellung wieder dabei.

Wegen der Brisanz des Derbys hat die Polizei am Sonntag in Kaiserslautern strenge Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen. So sollen beide Fangruppen bei der An- und Abreise strikt getrennt werden. Nach einer Verfügung der Stadtverwaltung Kaiserslautern besteht in und um das Fritz-Walter-Stadion sowie in Teilen der Innenstadt ein Alkohol- und Glasverbot. dpa