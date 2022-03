FCK im Glück, Wehen nicht

Kaiserslautern/Wiesbaden. Der 1. FC Kaiserslautern kommt der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Die Pfälzer gewannen beim VfL Osnabrück mit 1:0 (0:0) und behaupteten nach dem 29. Drittliga-Spieltag mit 53 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Der kurz zuvor eingewechselte Terrence Boyd erzielte in der 77. Minute den Siegtreffer für den FCK.

Die 13 619 Zuschauer sahen vor der Pause ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Chancen. In den zweiten 45 Minuten machten Osnabrück Druck, doch die Roten Teufel hielten dagegen und hatten in einigen Situationen auch Glück.

Die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden ist auf bittere Weise zu Ende gegangen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag durch ein Tor in der Nachspielzeit dem Abstiegskandidaten Würzburger Kickers mit 0:1 und steckt wieder im grauen Mittelfeld der Tabelle fest. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Dass wir dann in der letzten Minute noch das Tor kassieren, ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen“, sagte der verärgerte Kauczinski.

Das Tor des Tages fiel, als SVWW-Keeper Florian Stritzel einen Handelfmeter von Marvin Pourié abwehrte und David Kopacz (90.+4) mit dem Nachschuss in den Winkel traf. dpa