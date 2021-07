FC Starkenburgia hat neuen Trainer

Heppenheim. Fußball-Kreisoberligist Starkenburgia Heppenheim hat einen neuen Trainer gefunden. Gürhan Yöndemli (Bild: Schilling) wird ab Mitte August das Amt des Übungsleiters bei der ersten Mannschaft übernehmen.

Damit tritt der B-Lizenz-Inhaber die Nachfolge des in der vergangenen Woche zur SG Unter-Abtsteinach abgewanderten Miguel da Silva an. Dieser hatte in der vergangenen Woche um eine Auflösung seines Vertrags gebeten. „Es kam aus dem Nichts“, wunderte sich damals der Spielausschussvorsitzende Jan Harder.

Da Silva, seit November 2018 beim FC Starkenburgia, hatte der Vereinsführung mitgeteilt, dass er unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr weiterarbeiten wolle. „Ich war unzufrieden. Und wenn man unzufrieden ist, kann man nicht konzentriert arbeiten“, sagt der 58 Jahre alte Portugiese und betont: „Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

Mit dem Verein FC Starkenburgia oder den Verantwortlichen habe seine Entscheidung nichts zu tun. Aber es sei ihm schon beim Trainingsauftakt schwergefallen, weiterzumachen, so da Silva, der vor seiner Zeit bei der Starkenburgia unter anderem TSG 62/09 Weinheim, VfRMannheim, SF Heppenheim und SV Kirschhausen trainierte. In der vergangenen Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgebrochen werden musste, konnte da Silva mit seinem Team nur einen Sieg einfahren und lag nach neun Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Gürhan Yöndemli war in den vergangenen beiden Spielzeiten Trainer des A-Ligisten SV Anatolia Birkenau, davor war er als Spielertrainer beim SV Rippenweier aktiv. red