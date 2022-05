Zehn Punkte holte der FC Sportfreunde Heppenheim in seinen jüngsten fünf Spielen in der Fußball-Gruppenliga. „Das ist gut, und die Zähler brauchen wir auch“, sagte Trainer Aiad Al-Jumaili nach erreichtem Minimalziel, dem 1:1 (1:1)-Unentschieden, seiner Elf beim SV Nauheim. In den ersten 20 Minuten waren die Heppenheimer aber noch nicht wirklich auf dem Platz. Die Angriffe Nauheims habe man

...