Mit 16 Mannschaften soll am 15. August der Spielbetrieb zur neuen Saison in der Fußball-Kreisliga C aufgenommen werden. Doch hinter dem Teilnehmerfeld steht noch ein Fragezeichen. Vieles wird dabei vom Engagement eines Mannes abhängen: Giuseppe Recupero (auch unter dem Künstlernamen Pippo Azzurro bekannt), Jahrgang 1954, versucht bei seinem Herzensverein FC Italia Bensheim zu retten, was

...