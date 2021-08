FC Italia meldet sich spielbereit

Bensheim. Vor einigen Wochen sah es noch düster aus um den FC Italia Bensheim. Vorstandsmitglieder, die aufhören wollen, Trainer sowie viele Spieler weg – und weiterhin eine Kunstrasen-Heimstätte am Berliner Ring ohne Clubhaus und Umkleidemöglichkeiten – es drohte der K.o.

Diese Situation rief aber den ehemaligen Vorsitzenden Giuseppe Recupero alias Sänger Pippo Azzurro auf den Plan. Er setzte seitdem alle Hebel in Bewegung, dass es doch beim FC Italia weitergehen kann. Und in dieser Woche meldete er sich erleichtert in der BA-Redaktion: „Wir können spielen, wir haben eine Mannschaft zusammen.“ Diese werde sich aber zunächst in Eigenregie managen und betreuen, denn die Trainerfrage sei noch offen.

Da erst einmal die Personalien aufgrund des anstehenden Spielbetriebs in der Kreisliga C geklärt werden mussten, blieb das Thema Vereinsheim auf der Strecke, „aber auch das nehmen wir jetzt in Angriff“, so „Pippo“. Mangels Umkleidekabinen wird die Auftaktpartie gegen den FSV Zotzenbach II nun nicht in Bensheim, sondern im Odenwald ausgetragen (Sonntag, 13 Uhr). hs