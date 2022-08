FC Italia ist zurück im Wettkampfmodus

An diesem Wochenende startet mit der Fußball-Kreisliga D die letzte Männer-Spielklasse auf Kreisebene in die Saison 2022/23. In zwei Staffeln zu je zwölf Wettbewerbern wird in der untersten Liga in dieser Spielzeit um Punkte gekämpft. In Gruppe 1 sind mit C-Liga-Absteiger FC Italia Bensheim, dem SV Schönberg, der SG Waldesruh/-horn Lampertheim sowie dem SV Bobstadt (der als Spielgemeinschaft

...