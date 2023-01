FC Fürth wieder nicht Turniersieger

Fürth. Türkspor Beerfelden hat die siebte Auflage des Reinhold-Unrath-Gedächtnisturniers des FC Fürth gewonnen. Der Fußball-A-Ligist setzte sich im Endspiel in der Halle der Müller-Guttenbrunn-Schule mit 6:5 nach Neunmeterschießen gegen B-Ligist SSV Raunheim durchsetzen. Die Beerfelder stellten mit Umut Kizilyar mit zwölf Treffern auch den besten Torschützen des Turniers.

Das Finale war an Spannung kaum zu überbieten. Die Partie endete nach einem offenen Schlagabtausch 3:3. Raunheim gelang 30 Sekunden vor Schluss der Ausgleich, und auch das Neunmeterschießen hatte es schließlich in sich. Der letzte Neunmeter der Raunheimer landete nicht im Tornetz, der Türkspor-Torwart parierte. Das Spiel um Platz drei gewann Hessenligist Viktoria Griesheim 4:2 gegen den SV St. Stephan Griesheim.

Für Ausrichter FC Fürth war im Viertelfinale gegen St. Stephan Griesheim mit einem 2:6 Schluss. Die Odenwälder warten somit weiter auf den ersten Turniersieg. „Wir hätten unser eigenes Turnier gerne einmal gewonnen“, sagte FC-Vorstandsmitglied Marco Knapp. Zwei Unentschieden und eine Niederlage erreichten die Gastgeber am ersten Turniertag, in der Zwischenrunde gab es Siege gegen Nieder-Kainsbach und den ISC Fürth.

Der SC Rodau belegte in der Vorrunde nach einem 2:0 gegen den TSV Gras-Ellenbach, einem 0:3 gegen Viktoria Griesheim und einem 1:1 gegen Türk Gücü Rüsselsheim den dritten Gruppenplatz, wurde dann in der Zwischenrunde nach einem 1:2 gegen Türkspor Beerfelden und einem 3:3 gegen SVS Griesheim Gruppenletzter. Die Tvgg Lorsch schied in der Vorrunde nach Niederlagen gegen FCA Darmstadt (1:2) und SSV Raunheim sowie einem 0:0 gegen den ISC Fürth als Gruppenletzter aus. jz/ü