FC Fürth kann am Sonntag nicht spielen

Fürth. Der FC Fürth ist dem Abstieg in die Fußball-Kreisoberliga ein Stück näher gerückt. Nicht auf dem Spielfeld, denn so weit kommt es erst gar nicht an diesem Wochenende. Die Odenwälder treten am Sonntag (30.) zu ihrem Gruppenliga-Heimspiel gegen den Tabellendritten RW Walldorf II nicht an – aus „zwingenden Gründen“, wie es im fristgerecht eingereichten Antrag an Klassenleiter Hartmut Schwöbel heißt.

Offenbar standen dem Schlusslicht zu wenig Spieler zur Verfügung. Allerdings war die Absage in Fürther Kreisen heftig diskutiert und nicht unumstritten. Schwöbel jedenfalls gab dem Antrag statt und setzte das Spiel ab. Die Partie wird mit 3:0 für Walldorf II gewertet.

Am Donnerstag (4. Mai) steht für den FCF das Nachholspiel gegen die TSV Auerbach an. Diese Partie wurde Mitte April auf Wunsch der Fürther – und mit Zustimmung des Gegners – verlegt. Der Grund damals: Personalmangel. kar/ü