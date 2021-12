FC 07 trifft auf FSG Riedrode

Bergstraße. Was ist der Unterschied zwischen Uefa und Kreisfußballausschuss Bergstraße? Die Bergsträßer können Auslosung. So wurden jetzt die Partien für das Kreispokal-Achtelfinale bestimmt und die Ziehung live aus dem Pokalstudio in Bürstadt übertragen. Vor den Bildschirmen saßen Vertreter von zwölf der 16 im Wettbewerb verbliebenen Vereine. Diese hatten keinen Grund zur Beanstandung; die Zeremonie ging reibungslos über die Bühne.

Erstmals hatte Pokalspielleiter Reiner Held keine Unterstützung bei der Ziehung, griff selbst in die Lostrommel – und zauberte Begegnungen wie die Gruppenliga-Duelle FC 07 Bensheim – FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt – Sportfreunde Heppenheim aus dem Gefäß. Der klassenniedrigste Verein, C-Ligist SV Schwanheim, bekam mit Verbandsliga-Vertreter und Pokalverteidiger Eintracht Wald-Michelbach den dicksten Brocken vorgesetzt.

Ausgetragen werden sollen die Spiele spätestens bis zur Fortsetzung der Rückrunde am ersten März-Wochenende 2022. Held hofft im Achtelfinale auf eine bessere Quote als in der zweiten Runde: Da wurden lediglich acht von 16 Spielen auf dem Rasen, der Rest mit einer Wertung am Grünen Tisch wegen Nichtantritt eines Beteiligten entschieden.

Kreispokal-Achtelfinale: TV Lampertheim – SG Odin Wald-Michelbach; FC 07 Bensheim – FSG Riedrode; FSV Zotzenbach – FC Ober-Abtsteinach; TSV Gras-Ellenbach – SV Unter-Flockenbach; SV Schwanheim – Eintracht Wald-Michelbach; Eintracht Bürstadt – Sportfreunde Heppenheim; Alemannia Groß-Rohrheim – VfR Fehlheim; TSV Auerbach – SSV Reichenbach. all

