Für den FC 07 Bensheim II stehen in der Fußball-Kreisliga A vier Heimspiele in Folge an – unter anderem deshalb, weil das Heimrecht mit dem SV Winterkasten am sechsten Spieltag getauscht wurde. Den Viererpack im Weiherhausstadion wollen die Bensheimer nutzen, um Guthaben auf ihr Konto zu verbuchen. „Das ist für uns die Gelegenheit, einige Punkte zu holen“, blickt 07-II-Coach Daniel Montag

...