Ein intensives Duell lieferten sich in der Fußball-Gruppenliga der FC 07 Bensheim und der FC Alsbach. Nach 94 Minuten endete das Derby im Weiherhausstadion mit einem 2:2. Der Ausgleich für die Nullsiebener fiel in der letzten Aktion der Partie: Nach einem langen Pass kam Tim Rettig in Höhe des Strafraums an den Ball und zimmerte das Spielgerät zum verdienten Ausgleich in die Maschen. FC

...