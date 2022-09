Nimmt man einzig die Tabelle der Fußball-Verbandsliga Süd als Maßstab, dann müsste der VfR Fehlheim vor einer vermeintlich einfachen Auswärtsaufgabe stehen. Die „Rasenspieler“ treten am Sonntag (15 Uhr) beim Ligaschlusslicht Dersim Rüsselsheim an. Da gilt der Aufsteiger, der aktuell den fünften Tabellenplatz belegt, als klarer Favorit. Sascha Huy nimmt diese Rolle auch an, der Fehlheimer

