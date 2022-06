Fans von Eintracht Frankfurt müssen bei Darts-Team-WM Kleidung überkleben

Frankfurt. Fußballfans von Eintracht Frankfurt wären am Donnerstagabend gerne in ihren Europapokalsieger-Klamotten zur Darts-Team-WM gegangen - doch das ließ der Weltverband PDC in der Eissporthalle am Bornheimer Hang in Frankfurt am Main nicht zu. Eintracht-Embleme auf Hosen oder Trikots mussten überklebt werden, mit Fan-Shirts von Fußballvereinen gab es zum ersten Tag des Events keinen Zutritt. Die PDC hat die Anhänger vorab beim Ticketkauf über die besonderen Bestimmungen informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Prozedere gilt bei Darts-Veranstaltungen als Standard, fiel aufgrund der vielen Frankfurter Fans nun aber besonders auf. Es sind im Publikum lediglich Fußball-Nationaltrikots erlaubt. Grund dafür ist, dass die Organisatoren Konflikte vermeiden wollen. Bei Darts-Events wird im Publikum traditionell viel Alkohol getrunken, die Stimmung gilt als ausgelassen.