Falken wollen im Derby ersten Sieg

Groß-Bieberau. Die HSG Bieberau/Modau trifft am Samstag (18 Uhr) im DHB-Ligapokal auf den TV Kirchzell. In ihrem erst zweiten Spiel dieser Qualifikationsrunde für die Handball-Drittligisten wollen die Falken zu ihrem ersten Sieg kommen, nachdem die Partie bei der HG Saarlouis am vergangenen Wochenende wegen eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden war.

Den Odenwäldern ist klar, dass sie eine klare Leistungssteigerung gegenüber der unglücklichen Auftakt-Niederlage benötigen. Mit dem TV Kirchzell stellt sich eine kampfstarke Truppe vor. Zudem ist wieder Derbystimmung angesagt, die Mannschaften kennen sich. Kirchzell hat bereits drei Spiele in der Pokalrunde absolviert und hat mit zwei Unentschieden gegen starke Gegner aufhorchen lassen.

HSG-Trainer Thorsten Schmid kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Weiterhin sind keine Zuschauer zugelassen, aber es besteht die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Auf der Homepage des DHB muss man nur den Hinweisen folgen und kann das Spiel anklicken (www.dhb.de, die Live-Übertragung beginnt am 1. Mai um 17.50 Uhr).

Das Drittliga-Team der HG Saarlouis kann nach der coronabedingten Pause die Quarantäne beenden. Das Hygienekonzept des Vereins hat gegriffen und die schnelle Isolierung der Spieler hat weitere Corona-Fälle verhindert. So können die Saarländer am Sonntag (2. Mai) bei der HSG Rodgau/Nieder-Roden antreten, die sich mit 3:1 Punkten noch Hoffnung auf einen der ersten beiden Plätze im Endklassement machen kann.

In der Süd-Gruppe ist die SG Leutershausen am Sonntag (16 Uhr) bei HBW Balingen-Weilstetten II zu Gast. red