Falken rühren Beton an

Rodgau/Groß-Bieberau. Die Falken der HSG Groß-Bieberau/Modau gewannen das Derby der 3. Handball-Liga bei der HSG Rodgau/Nieder-Roden überraschend deutlich 29:23 (13:13). Es war ein Match nach dem Geschmack der 425 Zuschauer – spannend, packend, emotional, aber immer fair und letztendlich mit dem besseren Ausgang für Bieberau/Modau.

Nach der Pause rührten die Falken Beton an und Torhüter Sevo ließ nur noch wenig zu. Nieder-Roden gelangen in Halbzeit zwei nur noch zehn Treffer, während Bieberau/Modau immer effizienter wurde und den Matchplan durchzog.

Zu Beginn der Partie war den Teams etwas Nervosität anzumerken, denn beide Mannschaften mussten gewinnen, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Die Falken legten vor, aber Nieder-Roden glich immer wieder bis zum 6:6 (13.) aus, bevor zweimal Spieß und einmal Malik binnen 80 Sekunden auf 6:9 stellten. Anlass für Nieder-Rodens Trainer Redmann die Notbremse zu ziehen und mit einer Auszeit sein Team neu einzustellen, um den Schwung aus dem Angriff der Gäste zu nehmen. Dies gelang ihm, denn sein Team ging in der 28. Minute sogar mit 13:12 in Führung, ehe Klug zum 13:13-Pausenstand traf.

Falken Trainer Thorsten Schmid schwor seine Mannschaft auf die zweite Hälfte ein, forderte noch mehr Konzentration bei den Abschlüssen im Angriff, um Nieder-Roden die Chancen zum Gegenstoß zu nehmen und stellte seine Abwehr effektiver auf die Kreisanspiele und die Eins-gegen-eins-Aktionen ein. Der Matchplan ging auf, die Gastgeber hielten bis zum 17:18 mit, ehe Groß-Bieberau mit einem Lauf zum 17:22 (43.) den entscheidenden Vorsprung herausholte und nicht mehr hergab.

Beste Torschützen Bieberau/Modau: Wucherpfennig (4), Dambach (4), Kunzendorf (5), Malik (4/2), Spieß (7). – Nieder-Roden: Kohlstrung (4/2), Weidinger (6), Kaiser (5/2). red