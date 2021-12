Falken planen ohne Thorsten Schmid

Groß-Bieberau. Die verantwortlichen des Handball-Drittligisten Falken HSG Bieberau/Modau haben sich dazu entschlossen, den zum 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Thorsten Schmid nach fünf Jahren nicht mehr zu verlängern.

Der Sportwissenschaftler Schmid (50) kam als Nachfolger für Ralf Ludwig, der ebenfalls fünf Jahre Trainer bei den Südhessen war, in der Saison 2017/18 zu den Falken und belegte in der ersten Saison den fünften Platz in einer starken 3. Liga Ost. In der darauf folgenden Saison gab es einen Durchhänger mit Platz zehn, bevor sich die Falken für die Saison 2019/20 neu aufstellten und ein guter siebter Platz heraussprang. In der aktuellen Saison wurden die Ziele hoch gesteckt und bisher eingehalten: Nach 13 von 20 Spielen steht die HSG auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga berechtigt.

Suche nach einem Nachfolger

Die Entscheidung, den Vertrag mit Thorsten Schmid am Saisonende nicht zu verlängern, hat nach Vereinsangaben nichts mit der sportlichen Lage zu tun. Die Vereinsführung ist der Meinung, nach fünf Jahren im Cheftrainerbereich neue Wege beschreiten zu sollen und der Mannschaft und dem Umfeld neue Impulse zu vermitteln.

Ein neuer Trainer wird es nicht einfach haben, der Anspruch und die Zielsetzungen sind hoch und die Fußstapfen, die Schmid hinterlässt, nicht gerade klein. Der A-Lizenz-Inhaber, der auch schon in Diensten der Bensheimer Flames stand, ist ein anerkannter Handball-Stratege mit einer stark ausgeprägten Analysefähigkeit und Kenner der Handball-Szene.

Der scheidende Trainer: „Ich gebe zu, dass ich die Arbeit hier gerne fortgesetzt hätte, gerade jetzt wo sich die Mannschaft zu einem echten Spitzenteam formt, kann aber die Entscheidung der verantwortlichen nachvollziehen. Fünf Jahre sind im Trainer Geschäft eine lange Zeit. Wo mich meine sportlichen Wege hinführen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

Wer die Nachfolge von Thorsten Schmid antreten wird, steht noch nicht fest, wie die Vereinsführung mitteilt, ist man mit einigen Kandidaten im Gespräch und will nichts überstürzen. Die Falken setzen die Runde nach der Weihnachtspause am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen Bayreuth fort und haben dann noch sechs Partien zu absolvieren. red