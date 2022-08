Ex-Profi Thomas Franck fordert und fördert seinen Sohn Timo

Bergstraße. Die Fußstapfen, die Thomas Franck in der Bundesliga hinterlassen hat, sind groß. Immerhin war der 51-Jährige aus Heppenheim-Mittershausen 1995 und 1996 zweimal Deutscher Meister mit Borussia Dortmund und stand 1993 im Finale des UEFA-Pokals. Sein zwölfjähriger Sohn Timo Franck möchte natürlich auch gerne mal Profi werden und bringt als Nachwuchstorwart, zuletzt in der D-Jugend, der KSG Mitlechtern viel Talent mit.

Der Kreisoberligist hat einige Jugendspieler im Kader, die beim DFB-Stützpunkt in Abtsteinach dabei sind. So auch Timo, der darüber hinaus regelmäßig in der Regionalauswahl dabei ist und sogar schon eine Einladung zur Hessenauswahl für einen dreitägigen Lehrgang in Grünberg erhielt. Den musste er allerdings coronabedingt absagen. Timo Franck trainiert außerdem zweimal in der Woche beim SV Darmstadt 98 und hat dort bereits Gastspiele absolviert. Und auch in das Torhüter-Perspektivteam der TSG Hoffenheim wurde er aufgenommen.

Starke Entwicklung

2 Bilder © KSG Mitlechtern

Der jüngste Sohn von Thomas Franck, der zwischen 1988 und 1998 für SV Waldhof Mannheim (Archivbild: Delta), Borussia Dortmund und 1. FC Kaiserslautern in der 1. und 2. Bundesliga spielte, kickt seit den Bambini bei der KSG Mitlechtern. Als er eines Tages von seinen Trainern ins Tor beordert wurde, entdeckte er diese Position für sich. Der Zwölfjährige, der nun in die C-Jugend wechselte, hat laut Aussagen seines Vaters in den vergangenen ein, zwei Jahren eine tolle Entwicklung als Torwart genommen. Und das trotz coronabedingter Zwangspausen und eingeschränkter Trainings- und Spielmöglichkeiten.

„Hier wurde es Timo und auch den anderen Kids seitens der KSG Mitlechtern aber ermöglicht, auf den Platz zu gehen und einzeln oder in Kleingruppen zu trainieren. Generell kann ich selbst mit Timo immer auf den Waldsportplatz, dort Bälle und Trainingsequipment nutzen und so ein Torwarttraining machen. Dafür sind wir der KSG um Berthold Becker sehr dankbar“, freut sich Thomas Franck.

Doch auch ohne Einzeltraining mit dem Vater ist Timos wöchentliches Pensum zuletzt bereits groß: Montags wird beim Stützpunkt trainiert, dienstags und freitags beim SV Darmstadt 98, mittwochs im Torhüter-Perspektivteam in Hoffenheim und donnerstags war Training mit den Kumpels seiner D-Jugend-Mannschaft angesagt. Die spielte in der Regel außerdem sonntagvormittags. Dazu kommen am Wochenende noch regelmäßige Einsätze als Gastspieler für Darmstadt 98 sowie Turniere der Regionalauswahl. Der Papa passt aber auf, dass der Fokus aufs Wesentliche nicht verlorengeht: „Bei dem Ganzen darf die Schule natürlich nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.“

Viel Training zahlt sich aus

Auch wenn er Möglichkeiten habe, sei ein Vereinswechsel laut Thomas Franck für einen Zwölfjährigen schon eine Hausnummer und käme für Timo noch zu früh. „Er fühlt sich zudem bei der KSG Mitlechtern sehr wohl, und wir sind dort gut aufgehoben.“ Dazu kommt, dass die Position des Torhüters insbesondere im Jugendbereich der Profivereine ziemlich umkämpft ist: „Es kann halt nur einer im Tor stehen. Das kann er bei der KSG als einziger Torwart natürlich immer.“

Bei einem kleinen Kader von zehn Spielern waren in der Mitlechterner D-Jugend alle regelmäßig am Ball. Und noch einen Aspekt hebt Franck lobend hervor: „Wenn ich sehe, wie wir in den Spielen mit Mitlechtern gegen die D-Jugendlichen von Bensheim, Auerbach, Alsbach bestehen konnten, die ein viel größeres Einzugsgebiet haben, dann kann man zu Recht sagen, dass man selbst eine tolle Arbeit macht.“

Kein Wunder, hatte das Team doch noch einige weitere Talente in seinen Reihen, wie zum Beispiel Jonas Rauch. Der Sohn des früheren KSG-Mittelfeld-Asses Tilo Rauch trainiert ebenfalls am Stützpunkt.

Wohin der Weg von Keeper Timo führt, wird sich zeigen. „Er hat seine Stärken auf der Torwartposition, doch dass er so einen Sprung gemacht hat und auf den Zetteln einiger Scouts steht, hat nicht nur mit Talent zu tun. Daran hat das viele Training einen großen Anteil. So ist er auf einem hohen Level – doch die Entwicklung muss weitergehen“, sagte Thomas Franck, der von Starkenburgia Heppenheim in die Jugend des SV Waldhof Mannheim gewechselt war – und später auch nochmals für die Starkenburgia (zuvor u. a. für die Tvgg Lorsch) das Trikot überstreifte. Wenn ein Wechsel zu einem großen Verein zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein soll, müsse Timo sich immer weiterentwickeln und an seine Grenzen gehen.

Drucksituationen bestehen

„Einem Kind möchte man nicht zu viel zumuten. Aber ein gewisser Druck ist schon da, wenn zum Beispiel bei einem Turnier der Regionalauswahl Scouts namhafter Vereine zuschauen“, so der frühere Mittelfeldspieler, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, zur richtigen Zeit eine gute Leistung abzurufen, um es nach ganz oben zu schaffen. Und das Anforderungsprofil sei viel umfassender als früher: „Insbesondere auf der Torwartposition ist heute das Gesamtpaket gefragt. Vor allem muss man mitspielen können, dazu die körperlichen Voraussetzungen mitbringen.“

Timos weitere Entwicklung ist also noch nicht abzusehen, zumal irgendwann vielleicht auch andere Dinge neben dem Fußball wichtiger werden könnten. Auf einem guten Weg ist das KSG-Torhütertalent jedoch allemal. Und der Unterstützung seines Vaters und der KSG kann er sich sicher sein. red