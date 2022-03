„Ewiges Duell“ gegen Niederlande

Krefeld/Bensheim. Mit dem Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande startet das deutsche Frauenhandball-Nationalteam ins Länderspieljahr 2022. Heute in Krefeld (18.30 Uhr, live auf Sport 1) und am Samstag in Rotterdam (16 Uhr/www.sportdeutschland.tv) geht es „im ewigen Duell“ gegen den Nachbarn. Deshalb pausiert der Bundesliga-Spielbetrieb mit der HSG Bensheim/Auerbach. Die Flames sind erst am 12. März in Zwickau wieder im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit 3:1 Punkten aus den beiden Heimspielen gegen Griechenland und Belarus im Oktober liegt die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener (61), der laut DHB-Sportvorstand Axel Kromer („Derzeit laufen intensive Gespräche“) seinen Ende April auslaufenden Vertrag möglichst verlängern soll, einen Zähler hinter den verlustpunktfreien Niederländerinnen.

Allerdings müssen einige Leistungsträgerinnen wie Torfrau Dinah Eckerle, Kreisläuferin Meike Schmelzer, für die bekanntlich Isabell Hurst von den Flames nachnominiert wurde, sowie die beiden Rechtsaußen Amelie Berger und Marlene Kalf (alle verletzt) ersetzt werden. Zudem fällt Rückraumspielerin Silje Brons Petersen (Corona-Erkrankung) aus. Bundestrainer Groener ist aber dennoch zuversichtlich: „Die Mannschaft wird bereit sein. Wir wollen beide Spiele gewinnen.“ red/dpa/hs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2