Durch ihre Ergebnisse bei Turnieren in Solingen, Klagenfurt, Grenoble, Bratislava und Heidenheim hat sich die Bensheimer Degenfechterin Eva Steffens an die Spitze der deutschen U17-Rangliste gesetzt und souverän für die Europameisterschaft in dieser Woche in Estland qualifiziert.

„In Tallinn möchte sie versuchen, im Vorderfeld zu landen, doch die Konkurrenz ist stark und beim Fechten

...