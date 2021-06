Eulen verspielen früh alle Chancen

Magdeburg. Beim SC Magdeburg gab es für die Eulen Ludwigshafen erwartungsgemäß nichts zu holen. Der pfälzische Handball-Bundesligist verlor deutlich mit 29:37 (14:23) und bleibt damit weiter als Viertletzter auf einem Abstiegsrang. Die Eulen, die am Sonntag (13.30 Uhr/Ebert-Halle) vor der nächsten Hürde gegen den Tabellenzweiten THW Kiel stehen, liegen nun einen Zähler hinter dem Fünftletzten GWD Minden. Die Ostwestfalen empfangen Ludwigshafen am vorletzten Spieltag (24. Juni). Es könnte für beide Teams das Endspiel um den Ligaverbleib werden. Immerhin erfreulich: Die Eulen dürfen am Sonntagmittag gegen den Rekordmeister aus Kiel vor 540 Zuschauern spielen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit viele technische Fehler gehabt, nicht gut verteidigt, dann kamen noch die Verletzungen von Pascal Bührer und Maximilian Haider dazu. Magdeburg hat eben eine unheimliche Qualität, so kommt so ein Ergebnis dann zustande“, sagte Eulen-Trainer Benjamin Matschke nach der einseitigen Partie vor 1308 Zuschauern in der Arena des SCM: „In der zweiten Halbzeit haben wir viel besser gespielt, für uns kommt es nun in Minden und gegen Göppingen drauf an.“, sagte Matschke nach der Niederlage. Wagner (9), Valiullin und Falk (je 4) trafen am besten. bol