Eulen schon in Party-Stimmung

Ludwigshafen. Hinten packten sie zu, vorn waren sie in den entscheidenden Situationen erfolgreich: Die Eulen Ludwigshafen haben gestern das wichtige Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen HBW Balingen-Weilstetten 27:22 (14:12) gewonnen und den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang auf einen Punkt verkürzt. Rückraumspieler Hendrik Wagner (10/1), der fast beliebig traf, Torwart Martin Tomovski (17 Paraden, darunter 4 Siebenmeter) und Azat Valiullin in der Abwehr ragten aus der Siegermannschaft heraus.

„Oh, wie ist das schön“, tönte es durch die Ebert-Halle, Eulen-Spieler Max Neuhaus dirigierte die Humba-Party. Ein bisschen hatte die Szenerie um 15.12 Uhr an diesem Sonntag etwas von den Ligaverbleib-Feiern in den vergangenen Jahren. Fakt ist: Die Eulen sind nun wieder auf Schlagdistanz zu den Balingern, die trotz der Niederlage auf dem Nichtabstiegsrang bleiben. bol