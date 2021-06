Eulen drehen vor 500 Zuschauern auf

Ludwigshafen. Hendrik Wagner avancierte gut eine Woche nach seinem starken Auftritt beim Heimsieg über die HBW Balingen-Weilstetten auch am Samstag beim 29:27 (13:16)-Erfolg der Eulen Ludwigshafen in der Handball-Bundesliga bei Tusem Essen zum Matchwinner. In der ersten Halbzeit sah es nach einer schwachen Vorstellung des Zwei-Meter-Mannes aus. Vier Wurfversuche, null Treffer. Doch dann explodierte der 23-Jährige förmlich, hatte mit zehn Toren (drei Siebenmeter) maßgeblichen Anteil an der Wende.

Eulen-Trainer Benjamin Matschke sprang nach dem Comeback-Sieg wie ein Tanzmariechen am Spielfeldrand herum. Er ballte die Fäuste, klatschte und sagte: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie unheimlich gereift ist.“ Der Trainer erklärte die schwache erste Hälfte so: „Hier waren ja erstmals 500 Zuschauer in der Halle, die haben einen ganz schönen Lärm verursacht. Damit mussten wir erst zurechtkommen.“

Sein Team hat nun wieder nur einen Punkt Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Am Donnerstag kommt der Tabellenneunte SC DHfK Leipzig in die Ebert-Halle. Die Eulen sind nur Außenseiter. „Aber in dieser Rolle fühlen wir uns wohl“, sagte Matschke. bol/ü