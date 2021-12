Es könnte mit den Lilien wild werden

Darmstadt. Die 1:3-Heimpleite gegen Düsseldorf nach einer beeindruckenden Erfolgsserie, die zwischenzeitlich sogar den Sprung an die Tabellenspitze ermutigte, ist beim zweitplatzierten Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 (29 Punkte) laut Trainer Thorsten Lieberknecht aufgearbeitet: „Mit einer guten Intensität und durch das Spielen in der Trainingswoche haben die Jungs die Niederlage aus den Köpfen bekommen und sich somit konzentriert auf den nächsten Gegner vorbereiten können.“ Der Lilien-Coach erwartet, „dass meine Spieler zeigen, dass wir ein ekliger Gegner sind“.

Schließlich treffen im Topspiel am Samstag (13.30 Uhr) beim SC Paderborn (4./27 Zählerz) laut Lieberknecht „zwei interessante Mannschaften aufeinander, die beide ihre Stärken in der Offensive haben. Es könnte ein wildes, offenes Spiel werden, in dem wir unser Heil wahrscheinlich Heil in der Offensive suchen. Dafür muss aber unsere Chancenverwertung im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel wieder besser beziehungsweise effektiver werden.“

Personell sind bei den Darmstädtern Fabian Schnellhardt, „der schneller als erwartet wieder ins Training eingestiegen ist“ (Lieberknecht), sowie Matthias Bader, der nach seiner Gehirnerschütterung von den Ärzten noch kein grünes Licht erhalten hätte, noch keine Option; sprich: Sie sind in Ostwestfalen nicht einsatzfähig. red